Des Mauls et Débats : La France est intouchable

DES MAULS ET DEBATS - On revient en longueur sur le grand chelem des Bleus. Avec un peu de fébrilité, avant l'explosion de joie. La France est-elle la meilleure nation du monde aujourd'hui ? Coup de cœur pour Capuozzo, et coup de gueule contre les Rochelais qui n'arrivent pas à voyager. Enfin on aborde le dernier match du week-end, Toulouse Montpellier.