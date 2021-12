VIDÉO - Des Mauls et Débats - "La coupe d'Europe n'est plus équitable"

30 vues | 10:34

Des Mauls et Débats - Comme chaque dimanche DMDB revient sur votre week-end rugby, un week-end européen particulier quasiment annulé, où le C O a pu tenir tête à l'enfer de Thomond Park, mais cette Coupe d'Europe a-t-elle encore du sens ? On termine par un double coup de cœur sur le retour de Kolbe, et Mont-de-Marsan champion d'automne.