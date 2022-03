Des Mauls et Débats : Biarritz s'écroule, place à la lutte pour la 12e place

19:58

DES MAULS ET DEBATS - Retrouvez une première partie sur la lutte pour le maintien et le B.O. qui se résigne. La question du jour concerne les Bleus et le toit sera sûrement ouvert vendredi à Cardiff, qu'est-ce que ça change ? Coup de cœur pour l'Usap et les nouvelles franchises du Pacifique en Super Rugby. Enfin, le prono concerne le match du dimanche soir Paris-Toulouse.