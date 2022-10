Départs des adjoints de Galthié : Quelle conséquence pour le XV de France ?

04:28

EQUIPE DE FRANCE - Le Midi Olympique a révélé les départs de Laurent Labit et Karim Ghezal du staff du XV de France. Ces annoncent arrivent un an avant le mondial français. Imanol Harinordoquy juge cette situation avec les journalistes du Midol, Marc Duzan et Jérémy Fadat, et d'Eurosport, Olivier Canton. L'ancien international pense que cette révélation est un mal pour un bien.