VIDÉO - Coups de poing au visage, cartons rouges... Ce jour où Colomiers et Soyaux en sont venus aux mains

PRO D2 - Retour en image sur ce 28 avril 2019. Lors de l'avant-dernière journée de championnat, les esprits s'échauffent autour d'un ruck entre Colomiers et Soyaux Angoulême. Aurélien Beco et Jean Ric s'échangent même des coups de poings et récoltent chacun un carton rouge. La dernière échaufourrée de ce genre en date en Pro D2.