"Dupont - Du Toit ? La France championne du monde... pas sûr que ça ferait plaisir à tout le monde"

01:50

COUPE DU MONDE - Le Mondial, c'est dans moins d'un an, et Jean-Baptiste Lafond doute - avec une pointe de cynisme - de la popularité de l'équipe de France, candidate au sacre. Il s'appuie pour cela sur des déboires de 1995 et 2011. Point de départ de sa réflexion : les sanctions infligées à Pieter-Steph du Toit (3 semaines de suspension) et Antoine Dupont (4 semaines). Voici sa chronique en vidéo.