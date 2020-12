La question qui fâche : faut-il tout faire pour être premier ?

34 vues | 04:03

DES MAULS ET DÉBATS - COUPE DU MONDE 2023 - À l'image de l'Afrique du Sud, championne du monde en sortant deuxième de poule derrière les All Blacks, et dans un format de compétition de plus en plus exigent, faut-il tout faire pour être premier, ou bien réaliser les bonnes impasses aux bons moments ?