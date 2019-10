Pourquoi le Springbok se fait plus discret sur le maillot de l'Afrique du Sud

16 145 vues | 01:34

Vous ne l'avez pas forcément remarqué mais, comme à chaque Mondial maintenant, un symbole a été subtilement écarté du poitrail des rugbymen sud-africains. Le Springbok n'apparait que sur la manche des joueurs, et non plus à côté de la Protéa. Mais pour quelle raison ? Réponse en images. (Narration: Glenn Ceillier, graphisme: Quentin Guichard et réalisation: Sébastien Petit)

Eurosport uniquement avec CANAL*