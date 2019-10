Poulain : "Les Sudafricains ont maîtrisé leur sujet"

429 vues | 01:21

POULAIN RAFFÛTE - Nos chroniqueurs, Raphaël Poulain et Damien Bourdeilh, sont revenus sur la seconde demi-finale opposant l'Afrique du Sud et le Pays de Galles. Lors de ce match, bien moins emballant que la première demie, on a vu les Sprinboks maîtriser leur sujet malgré des Gallois vaillants, surtout en défense.

