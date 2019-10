VIDEO - Les Bleus en quarts, et après ? On en a parlé dans Poulain Raffûte

272 vues | 35:21

Poulain Raffûte débriefe le week-end rugby ! Ce lundi, nous avons parlé des Bleus, qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde, et de l’équipe-type enfin attendue samedi face à l’Angleterre pour le dernier match de poule. Avec un mot du Top 14 également avec le sixième succès du LOU et le promu Bayonnais qui n’en finit plus de surprendre...

