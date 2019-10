Lafond : "Aujourd'hui, les Blacks ont été fracassés devant"

4 849 vues | 01:50

LAFOND DEGAINE - Il l'avait prédit ! Les All Blacks ont été battus en demi-finale de la coupe du monde par des Anglais qui n'ont jamais été mis en danger. Et selon Jean-Baptiste Lafond, on n'a pas fini de voir le XV de la Rose dominer le rugby mondial.

