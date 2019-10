La France, des Tonga vers l'Angleterre : Revivez Poulain Raffûte

211 vues | 34:30

Pour bien attaquer le week-end rugby qui arrive : Poulain Raffûte ! Avec au programme une large page Coupe du Monde : l’analyse du XV tricolore pour défier les Tonga et un focus sur le choc Angleterre-Argentine. On parlera aussi Top 14 avec l’affiche attendue entre les deux invaincus du championnat, Lyon et Bordeaux-Bègles.

Eurosport uniquement avec CANAL*