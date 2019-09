L'erreur qui a transformé les Argentins en Pumas : On vous explique le logo de l'Argentine

15 711 vues | 01:07

COUPE DU MONDE 2019 - L'Argentine utilise les Pumas comme surnom dans le monde du rugby. Et pourtant, c'est une erreur. Savez-vous pourquoi ? On vous explique tout ça. (Réalisation : Glenn Ceillier et Sébastien Petit / Visuel : Quentin Guichard)

