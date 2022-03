Au cœur de la qualification historique de l'Espagne pour la Coupe du monde 2023

05:19

COUPE DU MONDE 2023 - Dimanche, l'Espagne s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2023 après sa victoire face au Portugal (33-28) et a offert, à ses supporters, une journée mémorable qui fera date dans l’histoire du rugby espagnol. Retour en vidéo sur ce moment que nous avons pu vivre au plus près des joueurs. (Musique : Icelandic Arpeggios - DivKid ; Waiting Around by MM Music ; NEFFEX - Free me)