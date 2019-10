VIDÉO - Coupe du monde 2019 - Quand Air New Zealand charrie les fans irlandais

1 087 vues | 01:12

Air New Zealand a publié cette vidéo, dans laquelle la compagnie aérienne néo-zélandaise taquine les supporters irlandais, avant le quart de finale entre les All Blacks et le XV du Trèfle samedi.

