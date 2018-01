Chouly : ''Que des matches charnière désormais''

99 vues | 01:24

Dixième à sept points de Toulouse, Damien Chouly sait que Clermont n'a plus le droit à l'erreur en Top 14 et devra frapper fort contre le leader Montpellier dimanche. ''Notre bilan à l'extérieur est catastrophique, et on a perdu contre Castres à domicile. Donc on sait ce qui nous reste à faire'', assure le troisième ligne clermontois.

