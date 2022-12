Harinordoquy : "Il ne faudrait pas que les Sud-Africains bottent le cul de tout le monde"

03:53

Après les matches internationaux et ceux du Top 14, place à la Champions Cup. Imanol Harinordoquy et ses acolytes Marc Duzan et Jérémy Fadat, journalistes du Midi Olympique, sans oublier Olivier Canton journaliste pour Europort, font le deuil de la traditionnelle Coupe d'Europe pour se projeter vers cette nouvelle compétition qui accueille des franchises sud-africaines prêtes à tout casser.