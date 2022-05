"Les planètes sont en train de s’aligner pour le Racing"

06:18

CHAMPIONS CUP - Le Racing reçoit les Sharks à La Défense, dimanche en quart de finale. Les Ciel et Blanc courent derrière un trophée depuis 2016 et un sacre national. Ils soufflent le chaud et le froid cette saison… vont-ils montrer leur meilleur visage au meilleur moment ? C’était l’un des débats d’Arrêt Buffet cette semaine, avec Imanol Harinordoquy, Marc Duzan, Simon Valzer et Simon Farvacque.