"L'affaire de la 'pichenette' entre Urios et O'Gara symbolise la tension entre l'UBB et La Rochelle"

VIDÉO - "L'affaire de la 'pichenette' entre Urios et O'Gara symbolise l'état de tension entre l'UBB et La Rochelle"

04:44

COUPE D'EUROPE - Quelques jours après l'altercation entre Christophe Urios et Ronan O'Gara, La Rochelle et Bordeaux-Bègles vont se retrouver en Coupe d'Europe en 8e de finale de la Champions Cup. Ce "derby de l'Atlantique" est-il partie pour faire l'objet d'une grande rivalité naissante ? C'est la question posée à Imanol Harinordoquy et ses comparses dans Arrêt Buffet à écouter en podcast.