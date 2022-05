VIDÉO - Des Mauls et Débats - Le prono : "Les absences de Skelton et Dulin vont handicaper La Rochelle"

04:36

DES MAULS ET DEBATS - C'est le dernier match de ce week-end européen, la demi-finale franco-française entre le Racing 92 et La Rochelle. Des duels à la pelle, notamment entre Vakatawa et Danty, des absences surtout côté rochelais, pour deux avis divergeant sur ce prono. La promesse d'un match indécis et donc serré.