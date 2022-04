VIDÉO - Champions Cup - Imanol Harinordoquy : "Samedi, c'est le vrai huitième pour Toulouse qui n'a que six points à reprendre"

07:06

CHAMPIONS CUP - Battu de six points le week-end dernier (20-26), le Stade Toulousain se déplace en Ulster, samedi (21h) pour tenter de renverser ce huitième de finale de Champions Cup. Imanol Harinordoquy n'est pas inquiet plus que ça car il n'y a "que six points" de retard pour les hommes d'Ugo Mola.