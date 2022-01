Le Leinster crucifie le MHR avec un treizième essai signé Lowe

733 vues | 00:48

Le revers subit par les hommes de Philippe Saint-André n'est pas passé inaperçu lors de la 3e journée de Champions Cup. Et comme si le malheureux score de 82 à 7 ne suffisait pas, Lowe (ailier du Leinster) s'est offert un dernier essai dans le temps additionnel. Suite à une belle course d' O'Brien qui se joue littéralement de la défense montpelliéraine, Lowe n'a presque plus qu'à applatir.