Les supporters rochelais attendent avec impatience les Champions européens

À un peu plus d’une demi-heure du début de la parade, le cœur de la ville se remplit et le Vieux port commence à prendre des allures de lieu de fête. Les plus chanceux seront devant le chemin qui se crée pour laisser passer le bus. Les drapeaux s’agitent et la musique à fond met une ambiance avant le vrai show.