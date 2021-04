La question qui fâche : la Champions Cup conserve-t-elle du crédit après l'incident de Toulon ?

1 264 vues | 06:34

DES MAULS ET DEBATS - CHAMPIONS CUP - Comme chaque lundi Des Mauls et Débats revient sur le week-end de rugby, un week-end européen riche en rugby avec 5 clubs français en quart de finale de Champions Cup. Parmi les éliminés on retrouve Toulon qui n'a même pas eu droit de d'avoir une chance au Leinster. Est-ce que cet incident, décrédibilise la compétition ?