VIDÉO - Des Mauls et Débats : "Plein de choses m'ont choqué concernant l'arrivée des Sud-Africains"

30:14

CHAMPIONS CUP - Dans Des Mauls et Débats, on revient sur la 1ère journée de Champions Cup. La Rochelle et le Leinster, derniers finalistes ont infligé deux corrections. Mais l'événement, c'était la grande première des Sud-africains. Alors, convaicus ? Les Stormers ont été renversés à Clermont, quand les Bulls ont laissé Lyon revenir au score. L'hégémonie attendue des champions du monde attendra.