Résumé vidéo - La Rochelle écrase Northampton

CHAMPIONS CUP - Flamboyants dans le jeu et convaincants sur tous les registres, les champions d'Europe entament leur campagne européenne idéalement en s'offrant le bonus offensif face à Northampton (46-12). Avec 6 essais passés aux Saints, les troupes de Ronan O'Gara ont réussi leur soirée et ont affiché une certaine ambition pour défendre plus que jamais leur titre cette saison.