Nakosi en mode bulldozer face au Munster !

CHAMPIONS CUP - Dans un choc âpre entre Castrais et Munstermen, l'ailier fidjien Filipo Nakosi a fait parler sa puissance ce vendredi. En effet, alors qu'on jouait la 37ème minute le Castrais se lance dans une course folle, renversant pas moins de deux joueurs adverses sur son passage (Conor Murray et Andrew Conway). On vous laisse apprécier !