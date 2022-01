Des Mauls et Débats : l'EPCR touche le fond

1 534 vues | 18:33

CHAMPIONS CUP - Week-end rocambolesque en Coupe d'Europe avec de plus en plus d'incompréhension dans les décisions prises par l'organisme européen. Comment doivent réagir les clubs français maintenant ? Coup de cœur pour le C.O. qui a montré de belles valeurs contre vents et marais et le prono concerne la rencontre MHR-Exeter. Par Baptiste BARBAT.