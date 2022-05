Priso concrétise une superbe action collective du Stade rochelais

00:48

CHAMPIONS CUP - Le Stade rochelais s'est imposé face au MHR (31-19) en quart de finale de Coupe d'Europe et c'est Dany Priso qui a ouvert le score. Grâce à une libération rapide de Kerr-Barlow, l'action collective se met en marche et permet aux Rochelais d'avancer. Vito flirte avec la touche et trouve Priso au soutien qui inscrit son troisième essai de la saison sous les couleurs rochelaises.