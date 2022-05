VIDÉO - Champions Cup - Ce format de tirs au but est-il le plus excitant ?

04:48

CHAMPIONS CUP - C'est une fin de rencontre qui restera dans l'histoire. Le Munster et le Stade toulousain se sont départagés aux tirs au but en quart de finale de Champions Cup. Les Toulousains sont sortis vainqueurs d'une séance au format inattendu, qui fait débat. Ce format est-il plus excitant par rapport à celui des championnats français ?