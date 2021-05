Bien décalé, Lebel lance parfaitement le Stade Toulousain en coin

184 vues | 00:37

CHAMPIONS CUP - Le meilleur marqueur du Top 14 a profité d'une passe de Zach Holmes pour déposer Nans Ducuing et inscrire le premier essai de cette demi-finale face à Bordeaux-Bègles (21-9). Le geste clé de cette action est la passe claquée de Maxime Médard qui fixe parfaitement Romain Buros, monté en pointe et libère un boulevard pour Holmes, qui n'a plus qu'à transmettre à Matthis Lebel (5e).