VIDEO - Racing-Toulouse, le choc européen : On en a parlé dans Poulain Raffûte

POULAIN RAFFUTE - Après les 6 Nations, pause dans le championnat de France avec les deux Coupes d'Europe, qui font leur retour. Les quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup rythmeront ce week-end, avec Clermont et La Rochelle sur le pont et surtout le choc franco-français Racing 92-Stade Toulousain dimanche. Raphaël Poulain vous donnent son avis sur les matches à venir...

