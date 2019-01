VIDÉO - Chevauchée et offload de magicien de Mata, Johnstone accélère et aplatit sous les poteaux

6 305 vues | 00:39

CHAMPIONS CUP - Suite à une perte de balle toulonnaise, l'arrière d'Edimbourg récupère et transmet à Viliame Mata qui décide de relancer depuis ses 22m. Le Fidjien battra 6 défenseurs. Après 3 crochets intérieurs sur 30m de course, il réalise un offload de magicien et sert James Johnstone qui arrive à pleine vitesse. Le centre écossais met les gaz et se retrouve dans l'en-but. Le break est fait.

