Arnold profite de la nonchalance de Goosen

CHAMPIONS CUP - Montpellier mène de 6 points avant la mi-temps face à Toulouse. L'ouvreur Goosen récupère le ballon à 5 mètres de sa ligne, et met un pied en touche en glissant. C'est alors qu'il laisse la balle et s'immobilise les mains sur les hanches... Guitoune joue vite, Cros résiste à un plaquage et sert d'une chistera Arnold qui termine dans l'en-but ! Un essai presque casquette...

