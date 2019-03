VIDÉO - Champions Cup - Racing 92 vs Toulouse, qui est le plus fort ?

248 vues | 01:09

CHAMPIONS CUP - Le Racing 92 reçoit le Stade Toulousain ce dimanche, en quart de finale de la Coupe d'Europe. Les deux seuls clubs français toujours en lice dans la compétition ont chacun enregistré 5 victoires en 6 matches de groupe. Alors à quoi peut-on s'attendre ce week-end lors de ce duel franco-français ? Qui des Ciel et Blanc ou des Rouge et Noir sont les plus forts ? À vous de juger.

