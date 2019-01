Le numéro de funambule de Stockdale face au Racing

2 984 vues | 00:28

Other Agency

CHAMPIONS CUP - L'action démarre sur un renversement côté fermé en sortie de mêlée. Jacob Stockdale reçoit la balle près des 50m, et décide de raffuter son vis-à-vis, pique un sprint le long de la ligne de touche et exécute un coup de pied de recentrage à la perfection. Le rebond est favorable et il file inscrire le 3ème essai de la province nord-irlandaise. Une action de classe internationale.

Eurosport uniquement avec CANAL*