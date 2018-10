La passe entre les jambes de Sexton pour l'essai de Lowe

7 301 vues | 00:24

CHAMPIONS CUP - Le Leinster a fait carton plein face aux Wasps pour son match d'ouverture en inscrivant 8 essais. On joue la 60ème minute et le score est de 28 à 3. Les irlandais vont alors décider d'accélérer : percée d'un avant, libération rapide, et geste de classe de Sexton qui réalise une passe entre les jambes. Le décalage est fait. Deux contre un, Henshaw sert Lowe qui finit dans l'en-but.

