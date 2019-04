L'incroyable raté de Stockdale

6 299 vues | 00:33

Other Agency

CHAMPIONS CUP - Lors du match opposant les champions d'Europe en titre, le Leinster face à l'Ulster, on joue la 44ème minute de jeu quand l'ailier de l'Ulster Jacob Stockdale déborde le long de la ligne de touche, franchi l'en-but et au moment d'aplatir laisse échapper le ballon, après arbitrage vidéo, l'arbitre signale en-avant et refuse l'essai.

