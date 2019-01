L'essai en solitaire de Nowell contre Castres

2 533 vues | 00:33

Other Agency

CHAMPIONS CUP - On joue seulement la 2ème minute du match lorsque l'ailier anglais décide d'accélérer et de prendre à défaut la défense castraise. Un joli numéro en solitaire de Jack Nowell qui a réalisé une énorme performance durant tout le match. Exeter s'est imposé 34 à 12 contre Castres et se situe 2ème avec 13 points. Les Tarnais sont éliminés en n'ayant que 9 points.

Eurosport uniquement avec CANAL*