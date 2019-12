VIDÉO - Champions Cup - Accélération et chistera de Rattez, Priso termine l'action avec une célébration Fifa

204 vues | 01:00

CHAMPIONS CUP - Lors du match entre La Rochelle et les Glasgow Warriors, se sont les Jaune et Noir qui ont ouvert le score d'une belle manière. L'international français Vincent Rattez résiste à plusieurs plaquages en mettant les gaz, et sert d'une chisera le pilier Dany Priso qui a bien suivi l'action. Il terminera sous les poteaux avec un plongeon digne du "saumon".

