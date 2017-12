Lafond : "Dans la boue de Colombes, Imhoff ressemblait à un pingouin sur sa banquise"

35 107 vues | 03:58

CHAMPIONS CUP - Volontairement absent lors des adieux du Racing à son stade Yves-du-Manoir, notre consultant Jean-Baptiste Lafond n'a pourtant pas raté une miette de la rencontre entre les Ciel et Blanc et Castres. Et il n'est pas tendre avec Juan Imhoff, qui est passé totalement au travers de son match. (Réalisation : Pierrick de Morel)

