Botia, Tameifuna, Priso, Parra : notre XV de la 6e journée

643 vues | 02:40

CHAMPIONS CUP - Comme chaque lundi, Eurosport et Rugbyrama vous proposent de retrouver en vidéo le XV du week-end, sélectionné par les journalistes du Midol. Et cette semaine, La Rochelle, Clermont et le Racing ont donné de leur personne pour bien finir les phases de poule de Coupe d'Europe.

Eurosport uniquement avec CANAL*