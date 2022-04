L'essai salvateur de Dupont qui crucifie l'Ulster

00:43

CHAMPIONS CUP - Qui d'autre qu'Antoine Dupont pour faire la différence à six minutes du coup de sifflet final ? Replacé au poste d'ouvreur suite à la sortie de Nanai-Williams, Dupont à quelques mètres de l'en-but jette un coup d'œil rapide et s'engouffre dans l'espace qui s'offre à lui en laissant pas moins de trois défenseurs derrière lui et offre la qualification au Stade toulousain.