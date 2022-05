Des Mauls et Débats : La Rochelle pour l'histoire !

21:54

CHAMPIONS CUP - Au programme de votre émission dominicale, nous revenons sur la finale de Champions Cup et comment les Rochelais ont renversé l'ogre irlandais. Coup de cœur pour Haddad et Berjon, coup de mou pour Toulon, et on pronostique les 6 pour la semaine prochaine et la fin de phase régulière du Top 14.