Priso soulève Lopez et l'envoie dans les tribunes

VIDÉO - Challenge Cup - Dany Priso (La Rochelle) soulève Lopez (Clermont) et l'envoie dans les tribunes

41 835 vues | 01:19

CHALLENGE CUP - Lors de la finale de Challenge Cup, l'ailier Marc Andreu tape au pied pour mettre Clermont sous pression, Dany Priso réalise alors un gros sprint. Camille Lopez se saisit du ballon, mais le pilier rochelais le soulève et le transporte sur plus de 5 mètres jusqu'en touche. Une action impressionnante qui montre toute la force et détermination de Dany Priso.

Eurosport uniquement avec CANAL*