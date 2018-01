Brunel: "On a eu peu de temps pour se préparer"

26 vues | 00:48

Pressé par le temps, Jacques Brunel veut faire vite pour ''être prêt à affronter l'Irlande et lancer le tournoi. On a eu peu de temps pour préparer cette équipe, donc on a voulu optimiser ce temps et créer notre propre cadre'', explique Brunel, qui désormais veut des résultats.

