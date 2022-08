"Baa-Baas : Amérique, nous voilà !" - Le documentaire exclusif dans les pas des Barbarians à Houston

31:01

BARBARIANS FRANÇAIS - En immersion au plus près du groupe des Barbarians français, les équipes de Midi Olympique et Rugbyrama vous font voyager à Houston, ville hôte de l’esprit "BaaBaas". Entre discours poignants, rires à outrance et rugby débridé, découvrez l’intimité d’une philosophie à part sur la planète ovale.