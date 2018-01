Azéma : ''Ca fout les glandes''

5 915 vues | 01:26

Franck Azéma était très énervé après la défaite de Clermont face à Castres dimanche à Marcel-Michelin (27-31) : ''C'est emmerdant. On a trop de blessés. On ne va pas descendre mais ce sera difficile de se qualifier en barrages. Si on retrouve un effectif digne de ce nom, je veux bien, mais tant qu'on aura pas ces munitions on y arrivera pas'', s'agace Azéma, fataliste.

Eurosport uniquement avec CANAL*