"Avec l'EPCR, je prédis une victoire de Sale sur La Rochelle par trois cas contact à deux"

"Mourad de Toulon" est en colère. La défaite sur tapis vert du RC Toulon en Champions Cup, il l'a en travers de la gorge et en veut à l'EPCR. Il le dit haut et fort, avec beaucoup d'ironie. Dans son viseur également le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti passé selon lui de "Docteur en Salary Cap à Docteur en médecine". Enfin, il délivre un joli coup de cœur à Kolbe et au Stade toulousain.