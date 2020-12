Lafond : "Ce qui me gonfle, ce n'est pas la défaite des Bleus, mais d'avoir perdu 4 ans"

VIDÉO - Lafond sur Angleterre-France: "Ce qui me gonfle, ce n'est pas la défaite, mais d'avoir perdu 4 ans"

1 662 vues | 05:44

COUPE D'AUTOMNE DES NATIONS - Comme tous les observateurs, Jean-Baptiste Lafond a été conquis par ce XV de France version Galthié en 2020. Entre les 6 Nations et le tournoi automnal, les Bleus ont été excellents. La patte du sélectionneur visible au grand jour a fait mouche et fait regretter à notre chroniqueur qu'il ne soit pas arrivé plus tôt... (Réalisation: Sébastien Petit)